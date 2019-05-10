США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы

СЕГОДНЯ 22:01 2019-05-10T22:01:34+03:00

Под ограничения попали две венесуэльские компании и два танкера

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Власти США расширили санкции в отношении Венесуэлы. Как сообщается в заявлении министерства финансов США, в санкционные списки были внесены две работающие в нефтяном секторе Венесуэлы компании, занимающиеся морскими перевозками, и два принадлежащих им нефтяных танкера.

По словам представителей ведомства, санкции были введены в связи с "незаконным задержанием членов Национальной ассамблеи" в Венесуэле. Под ограничения попали танкеры Leon Dias и Ocean Eleganc, которые ходят под флагом Панамы, а также компании Monsoon Navigation Corporation и Serenity Maritime Limited, зарегистрированные на Маршалловых островах и Либерии.

Ранее сайт kp.ru сообщал о задержании первого вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы, контролируемой противниками президента республики Николаса Мадуро, Эдгара Самбрано. На этой неделе Конституционная ассамблея Боливарианской Республики также приняла решение лишить неприкосновенности семерых депутатов венесуэльского парламента; верховный суд страны, в свою очередь, разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти"

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ИСТОЧНИК KP.RU