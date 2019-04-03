Гуаидо лишили депутатской неприкосновенности

СЕГОДНЯ 05:45 2019-04-03T06:08:27+03:00

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Лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, провозгласившего себя «временным презентом» Венесуэлы, решением Конституционной ассамблеи лишили депутатской неприкосновенности. Теперь в отношении бывшего спикера парламента можно проводить уголовное расследование.

Об этом во вторник, 2 апреля, объявил председатель Конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо на заседании КА, которое транслировали все государственные телеканалы.

Кабельо отметил, что Ассамблея приняла такое решение на основании полученного от Верховного суда ходатайства, и постановила «разрешить уголовное преследование в отношении гражданина Хуана Гуаидо».

Сам же оппозиционер уже успел заявить своим сторонникам, что он теперь опасается ареста или «похищения» спецслужбами.

Напомним, как писал сайт kp.ru, спикер парламента Хуан Гуаидо, которому Верховный суд Венесуэлы запретил выезжать из страны, в феврале съездил в Колумбию, а потом посетил Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.

Протесты оппозиции в Венесуэле глазами спецкора КП Александра Коца.В Венесуэле продолжаются массовые выступления оппозиции. Спецкор Комсомольской Правды Александр Коц сообщает последние новости из эпицентра протестов в Каракасе.

ИСТОЧНИК KP.RU