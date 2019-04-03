2019-04-03T06:08:27+03:00
В мире

Гуаидо лишили депутатской неприкосновенности

Такое решение приняла Конституционная ассамблея Венесуэлы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Провозгласивший себя «временным президентом» Венесуэлы лидер местной оппозиции Хуан Гуаидо лишен депутатской неприкосновенностиПровозгласивший себя «временным президентом» Венесуэлы лидер местной оппозиции Хуан Гуаидо лишен депутатской неприкосновенностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, провозгласившего себя «временным презентом» Венесуэлы, решением Конституционной ассамблеи лишили депутатской неприкосновенности. Теперь в отношении бывшего спикера парламента можно проводить уголовное расследование.

Об этом во вторник, 2 апреля, объявил председатель Конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо на заседании КА, которое транслировали все государственные телеканалы.

Кабельо отметил, что Ассамблея приняла такое решение на основании полученного от Верховного суда ходатайства, и постановила «разрешить уголовное преследование в отношении гражданина Хуана Гуаидо».

Сам же оппозиционер уже успел заявить своим сторонникам, что он теперь опасается ареста или «похищения» спецслужбами.

Напомним, как писал сайт kp.ru, спикер парламента Хуан Гуаидо, которому Верховный суд Венесуэлы запретил выезжать из страны, в феврале съездил в Колумбию, а потом посетил Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.

Протесты оппозиции в Венесуэле глазами спецкора КП Александра Коца.В Венесуэле продолжаются массовые выступления оппозиции. Спецкор Комсомольской Правды Александр Коц сообщает последние новости из эпицентра протестов в Каракасе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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