2019-05-11T11:49:41+03:00
Политика

Конгресс США вновь затребовал налоговые декларации Трампа

Ранее американский Минфин отклонил соответствующий запрос палаты представителей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Председатель комитета по налогам палаты представителей США Ричард Нил вновь обратился к министру финансов Стивену Мнучину и главе налоговой службы Чарльзу Реттигу с требованием предоставить налоговые декларации американского президента Дональда Трампа за последние шесть лет.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее глава экономического ведомства уже отказывал Конгрессу в аналогичной просьбе, сославшись на отсутствие "законных прав".

"После рассмотрения доступных мне вариантов и по совету юридического консультанта я направил сегодня повестки министру финансов и комиссару IRS", - цитирует РИА Новости Нила.

Глава комитета по налогам выразил надежду на то, что ведомство предоставит запрошенные материалы уже на следующей неделе, поскольку конгрессменам нужно как можно скорее приступить к их изучению. Крайняя дата - 23 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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