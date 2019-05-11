Глава МИД Японии призвал ускорить переговоры по мирному договору с РФ
Министр иностранных дел Японии Таро Коно высказался в пользу ускорения переговоров с Россией по мирному договору. Соответствующее заявление было сделано в субботу, 11 мая, по возвращению главы ведомства из Москвы на Хоккайдо.
"Хотелось бы как можно скорее завершить эти переговоры с учетом преклонного возраста бывших жителей четырех северных островов (южная часть Курил - прим. ред.)", - сказал министр во время выступления в Саппоро.
По его мнению, ратифицировать соглашение удастся лишь в том случае, если будут продуманы различные комбинации, устраивающие обе стороны, передает телеканал NHK.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в пятницу в Москве состоялись переговоры Таро Коно и главы МИД РФ Сергея Лаврова. По итогам встречи российский министр заявил, что позиции Токио и Москвы по вопросу мирного договора все еще сильно разнятся, поэтому достичь консенсуса будет непросто.
Заявление Сергея Лаврова по итогам встречи с главой МИД Японии Таро Коно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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