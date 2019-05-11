Около 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте Японии

СЕГОДНЯ 13:53 2019-05-11T13:53:03+03:00

В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте Фото: REUTERS

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Около 160 лыжников и сноубордистов оказались заблокированы на подъёмнике одного из японских горнолыжных курортов. К настоящему моменту всех людей уже спустили на землю.

Инцидент произошел утром в субботу, 11 мая, в префектуре Ямагата. В пресс-службе курорта сообщили, что причиной происшествия стал энергетический сбой.

Спасателям понадобилось два часа на то, чтобы снять людей с подъемника, однако сам механизм до сих пор не работает, передает Kyodo.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этот же день еще один неприятный инцидент произошел в японском городе Кагамииси. На учеников младших классов упал тяжелый навес от солнца, который сдуло сильным ветром. В результате инцидента пострадали семь школьников. Всех их уже доставили в больницу. Полиция считает, что пострадавших может быть дальше больше.

ИСТОЧНИК KP.RU