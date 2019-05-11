В Сети опубликовали видео поиска затонувших картин Айвазовского

СЕГОДНЯ 15:47 2019-05-11T15:55:02+03:00

На данный момент работы по подъему артефактов приостановлены, так как есть вероятность их повреждения [видео]

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В интернете опубликовали видео поиска картин художника Ивана Айвазовского на дне Черного моря.

На затонувшем 100 лет назад в Крыму корабле найдена картина Айвазовского.

Поиски ценных артефактов велись на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова. На данный момент работы по подъему полотен приостановлены, так как есть вероятность их повреждения, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Напомним, пароход "Генерал Коцебу" с десятью картинами, среди которых могут быть работы знаменитого художника, нашли в июне прошлого года. Корабль разбился в 1895 году после столкновения с судном Черноморского флота "Пендераклия".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле текущего года картину Исаака Левитана похитили и выставили на торгах. Сотрудники центра экспертизы отдали полотно специалисту, но в результате "Летний пейзаж. Пашня" оказался в руках мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU