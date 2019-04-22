2019-04-22T11:41:52+03:00
Происшествия

Картину Левитана похитили и выставили на торгах

Сотрудники центра экспертизы отдали полотно специалисту, но в результате "Летний пейзаж. Пашня" оказался в руках мошенников
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фрагмент картины Левитана "Летний пейзаж. Пашня".Фрагмент картины Левитана "Летний пейзаж. Пашня".
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Неизвестные мошенники похитили картину русского художника Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня" (1880-1890 г.) из НИНЭ (Научно-исследовательская независимая экспертиза) имени П.М. Третьякова, а после выставили ее на аукцион.

Началось все с того, что 11 апреля директор экспертного подразделения Александр Чваль передал полотно под расписку некоему специалисту Людмиле Шариной. Уже из ее рук произведение искусства попало к злоумышленникам.

Объявление о продаже картины на сайте одного из российских аукционов.

Объявление о продаже картины на сайте одного из российских аукционов.

На прошлой неделе 19 апреля картина всплыла на сайте одного из российских аукционов. Согласно данным источника "КП", сам Чваль обнаружил пейзаж Левитана среди других лотов. Стоимость полотна по расписке составляет 35 тысяч долларов или 2 миллиона 240 тысяч рублей. Стартовая цена лота на торгах – 2 миллиона 600 тысяч рублей.

Ни деньги, ни картину мошенники возвращать, похоже, не собираются. Теперь в ситуации разбираются правоохранители.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в центре подобного скандала оказалась Третьяковская галерея. В начале года 32-летний москвич прямо на глазах у охранников и посетителей спокойно вынес из зала картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Мужчина вынул полотно из рамы, свернул его и покинул галерею. Вскоре самого злоумышленника и похищенный им пейзаж нашли, а музей пообещал усилить меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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