В воскресенье на Троекуровском кладбище пройдет прощание с Сергеем Доренко
В воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище в Москве пройдет только прощание с журналистом Сергеем Доренко. Похорон в этот день не будет.
- Прощание начнется в 11:00. Будет кремация, похорон завтра не будет. Дальше вопрос будет решаться после того, как родственники заберут прах. Про кладбище пока нет информации, - сообщили "ТАСС" в мэрии Москвы.
Напомним, журналист Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла в центре Москвы от остановки сердца вечером 9 мая.
Российский врач-кардиолог рассказал о признаках болезни, ставшей причиной смерти журналиста. Владимир Хорошев также отметил, что россияне зачастую не придают значения симптомам серьезных болезней.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что дочери Сергея Доренко едва не подрались с его женой Юлией прямо на кладбище. Конфликт произошел в траурном зале, рассказал "КП" сотрудник Троекуровского кладбища.
Врачи пытались спасти Сергея Доренко.
ИСТОЧНИК KP.RU