2019-05-11T19:02:41+03:00
Общество

В воскресенье на Троекуровском кладбище пройдет прощание с Сергеем Доренко

Похороны журналиста состоятся в другой день
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В воскресенье на Троекуровском кладбище пройдет прощание с Сергеем ДоренкоВ воскресенье на Троекуровском кладбище пройдет прощание с Сергеем ДоренкоФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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В воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище в Москве пройдет только прощание с журналистом Сергеем Доренко. Похорон в этот день не будет.

- Прощание начнется в 11:00. Будет кремация, похорон завтра не будет. Дальше вопрос будет решаться после того, как родственники заберут прах. Про кладбище пока нет информации, - сообщили "ТАСС" в мэрии Москвы.

Напомним, журналист Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла в центре Москвы от остановки сердца вечером 9 мая.

Российский врач-кардиолог рассказал о признаках болезни, ставшей причиной смерти журналиста. Владимир Хорошев также отметил, что россияне зачастую не придают значения симптомам серьезных болезней.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что дочери Сергея Доренко едва не подрались с его женой Юлией прямо на кладбище. Конфликт произошел в траурном зале, рассказал "КП" сотрудник Троекуровского кладбища.

Врачи пытались спасти Сергея Доренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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