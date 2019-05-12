Польский генерал заявил, что Варшаве нужно улучшать отношения с Россией

СЕГОДНЯ 06:35 2019-05-12T06:43:50+03:00

По словам экс-главы Службы военной контрразведки, для Польши отсутствие контактов с соседней страной — не успех, а поражение

Изменить размер текста: A A

Бывший руководитель Службы военной контрразведки Польши генерал Януш Носек заявил, что Варшаве нужно улучшать отношения с Москвой. По его мнению, отсутствие контактов с Россией для страны – не успех, а поражение, передает интернет-издание Defence24.

«Мы должны как-то строить отношения, потому что конфронтация не служит ни соседям, ни Европе, ни Североатлантическому альянсу», - сказал польский генерал на конференции, организованной фондом Stratpoints.

Он напомнил, что Россия остаётся соседом Польши, и с этим, по его словам, необходимо считаться.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее другой польский генерал высказал прямо противоположное мнение. Вальдемар Скшипчак назвал нашу страну «главным врагом» Польши и выразил уверенность, что в случае пресловутой «российской агрессии» страны Запада применят ядерное оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU