Польский генерал пригрозил России ядерным ударом в случае войны
Польский генерал Вальдемар Скшипчак убежден, что в случае пресловутой «российской агрессии» страны Запада применят ядерное оружие. Об этом он заявил в интервью изданию Wirtualna Polska.
По его словам, американцы были готовы нанести ядерный удар, чтобы «остановить Красную армию на территории Польши», подобные планы на случай «угрозы со стороны России» существуют и в настоящее время.
«Мало того, в военном смысле это наиболее разумно», - отметил генерал Скшипчак.
«Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем. Но если начнется война, никто не спросит наше мнение», - добавил он.
Польский генерал назвал Россию «главным врагом» и заявил, что не нужно быть «великим стратегом, чтобы понимать, что в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе, включая Польшу, не имела бы никаких шансов».
Именно поэтому, по мнению генерала, Польша в 1999 году и вступила в НАТО. Вальдемар Скшипчак подчеркнул, что Альянс и Соединенные Штаты «не оставят Польшу в одиночестве против России».
Ранее сайт kp.ru писал, что Варшава собирается потратить 414 миллионов долларов на покупку 20 американских ракетных установок HIMARS.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Польша хочет американскую военную базу в честь Трампа
Приехавший в Вашингтон президент Польши Анджей Дуда вновь предложил создать в своей стране постоянную американскую базу «Форт Трамп». С размещением бронетанковой дивизии.
- Польша будет платить за это миллиарды и миллиарды долларов. Президент Дуда предложил нам гораздо больше, чем два миллиарда долларов за это, и мы изучаем это, - объявил Дональд Трамп (подробности).
В ТЕМУ
Не так страшен «Форт Трамп», как его малюют
За декларациями о создании американской базы в Польше, похоже, ничего нет (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU