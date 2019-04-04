Польский генерал пригрозил России ядерным ударом в случае войны

СЕГОДНЯ 06:39 2019-04-04T07:06:55+03:00

По версии генерала Скшипчака, Польша вступила в НАТО, ища защиты от России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наносить его, правда, будет не Польша, а США и другие страны НАТО

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Польский генерал Вальдемар Скшипчак убежден, что в случае пресловутой «российской агрессии» страны Запада применят ядерное оружие. Об этом он заявил в интервью изданию Wirtualna Polska.

По его словам, американцы были готовы нанести ядерный удар, чтобы «остановить Красную армию на территории Польши», подобные планы на случай «угрозы со стороны России» существуют и в настоящее время.

«Мало того, в военном смысле это наиболее разумно», - отметил генерал Скшипчак.

«Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем. Но если начнется война, никто не спросит наше мнение», - добавил он.

Польский генерал назвал Россию «главным врагом» и заявил, что не нужно быть «великим стратегом, чтобы понимать, что в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе, включая Польшу, не имела бы никаких шансов».

Именно поэтому, по мнению генерала, Польша в 1999 году и вступила в НАТО. Вальдемар Скшипчак подчеркнул, что Альянс и Соединенные Штаты «не оставят Польшу в одиночестве против России».

Ранее сайт kp.ru писал, что Варшава собирается потратить 414 миллионов долларов на покупку 20 американских ракетных установок HIMARS.

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ИСТОЧНИК KP.RU