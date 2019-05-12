2019-05-12T07:44:12+03:00
Политика

Фракция Порошенко в Раде обвинила Москву в дискриминации коренных народов России

Депутаты готовят обращение в международные институты
Марина ВЕНЦОВА
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В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов РоссииВ Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов РоссииФото: REUTERS
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Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в

ООН, ПАСЕ, НАТО, ОБСЕ, а также к «национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в РФ» о якобы нарушении прав коренных народов, которые проживают на территории России.

«Начиная с 2014 года Российская Федерация, одновременно с вооруженной агрессией против Украины, усилила политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

Отмечается, что проявлениями такой политики являются преследования за политические убеждения, отсутствие справедливого расследования преступлений, препятствование проведению мирных протестов, а также запрет деятельности национальных движений. В заявлении речь идет о якобы притеснении прав народов Северного Кавказа, «Идель-Урала», Сибири и других регионов.

Ранее сайт kp.ru писал, что украинский парламент принял закон об исключительности украинского языка. После вступления в силу этого акта законотворчества граждане Украины будут обязаны общаться на украинском языке не только в присутственных местах, но и в общественных и в социальных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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