Каких последствий ждать от закона об исключительности украинской мовы в Незалежной

Ожидаемый после Указа Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителям ЛДНР нанесла Украина. Верховная Рада Украины (ВРУ) 278-ю голосами «за» приняла закон об исключительности украинской мовы на территории Украины как единственного государственного языка.

Мощный удар нанес в ответ украинский парламент. И исключительно в украинском же стиле, то есть по себе. С разбега или наскока на все те же грабли. И – по лбу. А если грабли детские, укороченные, то еще больнее.

После вступления в силу этого акта законотворчества граждане Украины будут обязаны общаться на мове не только в присутственных местах, но и в общественных и в социальных учреждениях. На русском можно будет разговаривать только в частном общении, дома, например, на кухне. А в силу он вступит сразу после подписания занимающим (пока еще) пост президента Петром Порошенко.

Попробуем ответить на несколько вопросов, связанных с этим решением.

ПОДПИШЕТ ЛИ ЗАКОН ПОРОШЕНКО?

Петр Порошенко обещал сразу после проигрыша во втором туре: если парламент примет языковый закон еще во время исполнения им обязанностей президента, он тут же подпишет его. Спикер Рады Парубий, шепелявя и теряясь в словах от волнения пообещал, что это обязательно случится на заседании ВРУ 25 апреля. И сдержал слово, развязав руки Порошенко. Во-первых, тот тем самым продемонстрирует неизменность своей внутренней политики, и сохранит для себя голоса националистически настроенного радикального электората, а также исполнения предвыборных обещаний, несмотря на проигрыш: «Армия. Мова. Вера». Кроме того, он прекрасно понимает, что вступление этого закона в силу лишь усугубит раскол среди населения Украины, а значит, осложнит работу его сменщика. Прекрасная возможность, тем более, что его никто ни в чем не сможет упрекнуть – ведь процесс начался еще задолго до выборов.

ГДЕ МОВА СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ?

Проще ответить, где она таковой не будет. Итак, общение исключительно на украинском станет исключающей всякие иные варианты в органах государственной власти. Общаться на украинском будут обязаны не только высшие лица государственной власти – президент, премьер, министры, народные депутаты – но и чиновники в самой последней сельской администрации, а также педагоги, врачи и прочие медработники, Нотариусы, судьи, адвокаты, библиотекари, сотрудники правоохранительных органов, следствия, прокуратуры, спецслужб. Короче, абсолютно все бюджетники. Причем, не только по вопросам исполнения своих обязанностей, но и между собой, а также при оказании услуг – с населением. Фельдшер «Скорой» будет обязан говорить с потенциальным нуждающимся в медицинской помощи на мове, вне зависимости, понимает тот его или нет. А учителя и педагоги абсолютно во всех учебных заведениях страны не только со своими обучаемыми на уроках, но и между собой на переменках смогут изъясняться только на украинском.

Пикет украинских националистов у стен Верховной рады во время обсуждения закона о языке.Фото: REUTERS

Обязательное и исключительное пользование украинским языком распространяется на все совещания, заседания, госслужащие обязаны будут использовать компьютерные программы исключительно с интерфейсом на украинском языке. Заседания в суде и исковые заявления должны в обязательном порядке вестись на нем же. Реклама, предвыборная агитация – все на «исключительном». Не станет исключением и армия с флотом – все команды, в том числе, и на боевое применение, должны отдаваться только на украинском.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705286" frameborder="0"></iframe> Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

А специальные «языковые инспекторы» смогут присутствовать на любых совещаниях в любых госорганах (кроме секретных), требовать у общественных организаций и политических партий, чтобы все документы были оформлены на мове.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН?

Это, наверное, один из самых сложных вопросов. Закон обязывает всех граждан владеть государственным языком, и для получающих гражданство Украины и чиновников станет обязательным сдача экзаменов по языку. За неудовлетворительные результаты при сдаче экзаменов для чиновников предусмотрены штрафы в диапазоне от 3,4 тысячи до 11,9 тысячи гривен. Естественно, что пи этом они попрощаются или не смогут занять должности, на которых находятся или претендуют на них.

Для обычного населения такие штрафы вроде бы не предусмотрены, но в законе есть одна хитрая статья о «неуважении» к государственному языку, которая предусматривает наказание уже по соответствующей статье Уголовного Кодекса Украины. Поскольку значения термина «неуважение» не расшифровывается, то шанс навесить на себя «уголовку» есть практически у каждого русскоязычного жителя Украины.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ?

Здесь надо четко делить на внутренние и внешние. С внешними проще. «Языковым» законом неоднократно выражали недовольство Румыния, Польша, Словакия, Чехия и ряд других стран ЕС. В ОБСЕ требовали привести этот законопроект к международным стандартам и обязательствам Украины. В Европе очень чутко относятся к ситуации с языками национальных меньшинств, в частности, настоящим камнем преткновения «языковой» вопрос для Украины стал в отношениях с Венгрией. Будапешт пообещал блокировать любые попытки Киева сблизиться с Евросоюзом и НАТО, пока эта ситуация не разрешится в соответствии с его требованиями. То есть можно сказать, что принятием этого закона команда Порошенко значительно усложнила команде Зеленского путь к той самой евроинтеграции, который сама же прописала в Конституции страны.

Еще более масштабными последствия станут для развития внутренней ситуации на Украине. Русскоязычные этнические украинцы не будут допущены ни в один орган государственного или муниципального управления. Эти граждане Украины будут, по сути, лишены части своих гражданских прав. Для двуязычного Киева и центральных регионов Украины, как практически и для всего Юго-Востока – принятие этого закона равносильно удавке, которую станут затягивать на их шее. Можно прогнозировать не единение нации, а лишь еще больший раскол, рост сепаратистских настроений и ненависти одних регионов к другим. А бегство населения из страны получит дополнительный стимул.

Вряд ли стоит говорить, что для жителей ЛДНР принятие и вступление в силу этого закона станет еще одним подтверждением правильности их выбора и пути на развод с Украиной и получения гражданства РФ.

ЧТО С ЯЗЫКАМИ НАЦМЕНЬШИНСТВ?

По поводу языков отдельных национальных меньшинств парламентарии обещают разработать законопроект о сферах их применения и внести на рассмотрение его примерно через полгода. С учетом необходимости проведения экспертиз, согласований, внесения поправок и т.д., а также выборов и формирования нового состава ВРУ, можно смело сказать, что решением этой проблемы будет заниматься парламент Украины следующего созыва. При этом, наиболее вероятно, что обещанный законопроект коснется венгерского, словацкого, румынского, чешского, болгарского и прочих языков нацменьшинств, но откажет в таком статусе русском языке. Поскольку все прекрасно понимают, что дай русскому языку хоть малейший шанс и какой-либо официальный статус, «исключительный» украинский окажется абсолютно неконкурентоспособным.

СМОЖЕТ ЛИ ЗЕЛЕНСКИЙ ИЗМЕНИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ ЭТОТ ЗАКОН?

Для начала стоит спросить, а захочет ли он это сделать? Пока оснований для этого не наблюдается, хоть перед выборами новый глава Украины и говорил что-то невнятное про то, что не стоит преследовать русский язык. Кстати, сам он изъясняется на мове с большими затруднениями и в таких случаях или при первой возможности с облегчением переходит на русский.

Владимир Зеленский одержал уверенную победу во втором туре президентских выборов.Фото: REUTERS

До выборов нового парламента, при этом составе ВРУ, даже при огромном желании Зеленский не сможет ничего предпринять в этом отношении. Не для того нынешний парламент голосовал за это решение. С учетом подготовки заседаний, при своей победе на выборах и крахе надежд националистов-радикалов (а не просто их проигрыше), Зеленский сможет вернуться к языковому вопросу в Раде не ранее, чем в следующем году. И это при гарантии большинства голосов сформированной на тот момент новой правящей коалиции. И их единого подхода к языковой проблеме.

Пока же можно сказать, что парламент Украины вместе с занимающим (пока еще) пост президента страны Петром Порошенко с максимальным эффектом реализуют в жизни (после проигрыша последним выборов) известную русско-украинскую пословицу: «Сгорел сарай, гори и хата!» Не желая отдавать себе отчет, что эта мудрость не рекомендует такие действия, а предостерегает от них.