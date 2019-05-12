В Мьянме пассажирский самолет совершил жесткую посадку

СЕГОДНЯ 14:16 2019-05-12T14:16:40+03:00

На борту лайнера находились 82 пассажира и семь членов экипажа [видео]

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В международном аэропорту Мандалая – второго по величине города в Мьянме – совершил аварийную посадку пассажирский самолет Embraer 190 Национальной авиакомпании страны.

Перед посадкой пилот сообщил, что у самолета не открылось переднее шасси, поэтому капитан был вынужден совершить посадку лайнера, используя только задние.

На борту самолета, как сообщил представитель аэропорта Кьяу Сана, находились 89 человек - 82 пассажира и семь членов экипажа. В данный момент их жизни ничего не угрожает, сообщила газета Associated Press.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708262" frameborder="0"></iframe> В Мьянме местный пилот посадил самолёт с 82 пассажирами на борту.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, вечером в воскресенье, 5 мая, на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", который вылетел из Москвы в Мурманск и был вынужден экстренно вернуться, произошел пожар. В результате, по данным Следственного комитета России, погиб 41 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU