2019-05-12T15:35:00+03:00
В мире

В Гаване арестовали кубинских гей-активистов во время парада

Более 100 демонстрантов вышли на улицы столицы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Гаване арестовали кубинских гей-активистов во время парадаВ Гаване арестовали кубинских гей-активистов во время парадаФото: REUTERS
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Ряд активистов за права ЛГБТ были арестованы после столкновения с полицией на несанкционированном параде в столице Кубы, Гаване.

В эту субботу, 11 мая, более 100 участников марша вышли на улицы столицы. Некоторые из них заявили, что они подверглись насилию после того, как их остановили сотрудники Службы безопасности в штатском.

Стало известно, что по меньшей мере трое активистов, участвовавших в гей-параде, были задержаны, сообщает BBC.

Участники парада направились на один из главных бульваров Гаваны, проспект Пасео-дель-Прадо, где столкнулись с большим количеством полиции и сил государственной безопасности.

К слову, это событие последовало за неожиданной отменой коммунистическими властями 12-го ежегодного марша страны против гомофобии.

Ежегодный парад ЛГБТ в Гаване является важным событием для сообщества геев и лесбиянок острова, которое десятилетиями подвергались преследованиям со стороны государства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале прошлого года на гей-параде в Москве милиционеры задержали 10 иностранцев. Всего было задержано 32 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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