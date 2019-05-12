СЕГОДНЯ 15:48 2019-05-12T15:56:05+03:00

Путин объяснил победы своей хоккейной команды в матчах Фото: REUTERS

При этом президент РФ подчеркнул, что не придает никакого значения большим счетам

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Российский лидер Владимир Путин объяснил разгромные победы своей команды в хоккейных матчах.

Президент РФ подчеркнул, что не придает никакого значения большим счетам и отметил, что члены его команды- "гениальные игроки".

- Это не команда Путина, это команда звезд хоккея, они и выигрывают. С ними легко играть, они же гениальные игроки - чемпионы мира, Олимпийских игр, кубок Стэнли выигрывали, - рассказал российский лидер эфире в программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

К слову, сам президент долгое время не умел не то что кататься, а ходить на коньках.

- Я начинал учиться ездить со стулом, стул впереди ставил, - подчеркнул он.

Владимир Путин также отметил, что это ненастоящий матч, а самим любителям, которые «люди в возрасте», интересно посмотреть, как играют профессионалы.

- Поэтому счет здесь неважен, это не имеет значения, - подытожил президент РФ.

Напомним, российский лидер Владимир Путин в пятницу, 10 мая, поучаствовал в гала-матче Ночной хоккейной лиги в составе команды «Легенды хоккея». Его команда выиграла со счетом 14:7. Сам президент забросил 10 шайб.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Путин пожелал удачи сборной России на чемпионате мира по хоккею.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708060" frameborder="0"></iframe> Путин забрасывает шайбу.

ИСТОЧНИК KP.RU