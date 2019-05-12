СЕГОДНЯ 22:41 2019-05-12T22:47:12+03:00

В Польше рассказали, на каких условиях страна перейдет на евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политик Ярослав Качиньский заявил, что «разного рода потрясения, которые всегда случаются от рыночной экономики», касаются страны в относительно небольшой степени

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Глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна не перейдёт на евро, пока экономика не достигнет уровня Германии.

Политик уверен, что злотый - это защита польской экономики. При этом он подчеркнул, что «разного рода потрясения, которые всегда случаются от рыночной экономики», касаются польской стороны в относительно небольшой степени, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Польша потратит более 400 миллионов долларов на покупку ракетных систем у США. За эти деньги польские власти планируют получить 20 ракетных установок HIMARS дальностью до 300 километров.

Также ранее стало известно о том, что Польша призвала США разместить в Европе ядерные ракеты. Как считает глава МИД республики Яцек Чапутович, это пойдет на пользу странам континента.

ИСТОЧНИК KP.RU