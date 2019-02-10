СЕГОДНЯ 18:55 2019-02-10T19:04:07+03:00

Польша потратит более 400 миллионов долларов на покупку ракетных систем у США Фото: REUTERS

За эти деньги польские власти планируют получить 20 ракетных установок HIMARS дальностью до 300 километров

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что страна потратит 414 миллионов долларов на покупку ракетных установок у США.

Варшава планирует получить 20 ракетных установок HIMARS дальностью до 300 километров с боеприпасами. Польша планирует подписать договор с США в следующую среду.

Напомним, HIMARS - это ракетно-артиллерийская система высокой мобильности, использующая управляемые боеприпасы GMLRS-У/AW и ATACMS. Ракетный комплекс способен поражать цели на расстоянии до 300 километров. Пусковая установка размещается на легком бронированном грузовике, сообщает "РИА-Ноовости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Польша призвала США разместить в Европе ядерные ракеты. Как считает глава МИД республики Яцек Чапутович, это пойдет на пользу странам континента.

Военный эксперт читает, что США могут заставить Европу разместить ракеты. Коротченко подчеркнул, что в этой ситуации создастся "новая геополитическая реальность".

Военное ревю. Почему Украина и Польша ищут защиты у США?.Полковник Михаил Тимошенко и Валентин Алфимов рассуждают об этом в эфире программы "Военное ревю" на Радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU