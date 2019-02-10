Польша потратит более 400 миллионов долларов на покупку ракетных систем у США
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что страна потратит 414 миллионов долларов на покупку ракетных установок у США.
Варшава планирует получить 20 ракетных установок HIMARS дальностью до 300 километров с боеприпасами. Польша планирует подписать договор с США в следующую среду.
Напомним, HIMARS - это ракетно-артиллерийская система высокой мобильности, использующая управляемые боеприпасы GMLRS-У/AW и ATACMS. Ракетный комплекс способен поражать цели на расстоянии до 300 километров. Пусковая установка размещается на легком бронированном грузовике, сообщает "РИА-Ноовости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Польша призвала США разместить в Европе ядерные ракеты. Как считает глава МИД республики Яцек Чапутович, это пойдет на пользу странам континента.
Военный эксперт читает, что США могут заставить Европу разместить ракеты. Коротченко подчеркнул, что в этой ситуации создастся "новая геополитическая реальность".
Военное ревю. Почему Украина и Польша ищут защиты у США?.Полковник Михаил Тимошенко и Валентин Алфимов рассуждают об этом в эфире программы "Военное ревю" на Радио "Комсомольская правда".
ИСТОЧНИК KP.RU