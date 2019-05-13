СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-13T12:18:08+03:00

Роботизированная система сборки появится в Ульяновске, а потом и в Подмосковье

Изменить размер текста: A A

Отечественные самолеты будут собирать роботы. Первая система роботизированной сборки гражданский, транспортных и военно-транспортных самолетов будет применяться на заводе в Ульяновске.

Современная технология позволит в несколько раз сократить срок выпуска воздушных судов и снизить до минимума участие в этом процессе человека. Первые испытания пройдут уже этим летом, на автоматической линии начнут собирать военно-транспортные самолеты Ил-476. А в 2020 году робота испробуют для сборки пассажирского Ил-114 на заводе «Объединенной авиастроительной корпорации» в Подмосковье.

Оборудование для сборки тоже российского производства и пока эксперты не берутся судить, насколько оно конкурентоспособно по сравнению с иностранными аналогами.

Разработала оборудование московская компания «Авиационный консалтинг -Техно». На протяжении четырех лет инженеры пытались реализовать новинку. Общий объем инвестиций превысил 400 млн рублей. Планируется, что комплекс будет задействован на наиболее ответственном и трудоемком этапе - это сборка фюзеляжа, стыковка крыла и фюзеляжа, сборка планера самолета. Новые технологии позволят соединять многотонные агрегаты крупных самолетов с точностью до сотых долей миллиметра за несколько часов, у людей на это уходит несколько недель.

- Это первая отечественная полностью роботизированная линия для бесстапельной сборки крупных самолетов. Будет применяться на производстве Ил-476 (Ил-76МД-90А), - рассказал газете «Известия» вице-мэр столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сети собирают подписи, чтобы запретить полеты на российских "Суперджетах"

Расследование произошедшего в Шереметьево еще только началось. Версий много, выводов пока нет. Но в Сети уже появились петиции с требованием остановить эксплуатацию новейших российских самолетов. Дело в том, что многие эксперты указывают на проблемы со сборкой у данных лайнеров (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU