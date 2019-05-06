Проклятье «Суперджета»: роковое стечение обстоятельств или брак

Расследование произошедшего в Шереметьево еще только началось. Версий много, выводов пока нет. Но в Сети уже появились петиции с требованием остановить эксплуатацию новейших российских самолетов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Как только стала приблизительно ясна картина произошедшего в небе, появилось несколько вопросов к тому, могли ли технические особенности «Суперджета» привести к трагедии. «Комсомолка» попросила прокомментировать их специалистов летного дела.

1. Как молния могла вывести из строя электронику?

Судя по рассказу пилота и пассажиров, проблемы самолета в воздухе начались с попадания в борт молнии. Это привело к отказу электроники, и возвращаться на аэродром вылета пришлось на ручном управлении и без радиосвязи.

Пилот 1 класса, отличник «Аэрофлота» Андрей Литвинов рассказал «КП», что попадание молний в самолет не редкость, но обычно они не приводят к таким серьезным последствиям.

- Как правило, когда молнии попадают, оплавливаются громоотводы — черные такие усики на крыльях. Но электрические разряды бывают разные. Здесь, судя по тому, что был сильный хлопок, который все слышали, был очень мощный заряд. Настолько мощный, что вылетела вся электроника, отказало управление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский заявил, что удар молнии, скорее, всего пришелся в одну из антенн воздушного судна.

- Электрический разряд такой силы попадает в те устройства, которые излучают или принимают излучение. Фактически это антенные устройства. Насколько будет после этого разряда повреждено это устройство, оно будет либо работоспособно, либо ограниченно работоспособно. Электродистанционная система управления работает совместно с компьютером. Все, что делает летчик, фактически пропускает через себя компьютер, он не допускает выходить на различные крайние режимы. Но если произошло нарушение работы компьютера, то летчик обязан отключить систему и выравнивать ситуацию своим опытом. В данном случае здесь что-то не сработало.

Момент возгорания топлива во время аварийной посадки самолета Сухой Суперджет в Шереметьево, 5 мая 2019 г.Фото: REUTERS

2. Почему при жесткой посадке сломались шасси?

- Тут других шансов не было, - считает Литвинов. - Любой самолет при такой посадке мог бы подломиться, мог бы не подломиться – это все зависит от внешних условий, от погоды, и от того, как самолет подведен к полосе. Опять же, какая центровка у этого самолета, какая масса посадочная. Если превышение посадочной массы на 5 тонн - это катастрофичная ситуация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706951" frameborder="0"></iframe> «Суперджет» загорелся после приземления.

Но у заслуженного пилота России Юрия Сытника - другое мнение.

- «Суперджет», к сожалению, не очень хороший самолет, - говорит он. - Его шасси подламываются даже при незначительном ударе о взлетно-посадочную полосу. Дальше касание земли двигателем, искра, пожар — то, что мы видели. «Суперджет» сделан по технологии «Боинга», и эти ребята помогли сделать откровенное говно.

3. Правда ли к аварии привели известные проблемы «Суперджета» с двигателями?

- В данном случае никаких нареканий к двигателям не было. Они работали нормально, Проблема была в том, что было нарушено энергопитание. И вторая - в превышении посадочной массы. Эти два фактора стали определяющими, - говорит Литвинов.

4. Мог ли пилот сбросить лишнее топливо в воздухе?

Перегруз самолета при посадке был вызван тем, что топливо не было отработано в полете. Обычно в таких ситуациях пилоты наматывают круги вокруг аэродрома, но здесь с учетом отказа электроники пилот принял решение сразу садиться в Шереметьево.

- Специальные краны для слива топлива вынужденной посадки существуют на тяжелых самолетах, но на «Суперджете» такой системы нет, - пояснил «КП» Сытник. - С другой стороны, для опытного пилота не представляет трудностей посадка с большим весом. Каждый летчик в своей жизни садился так не раз.

Главные компоненты лайнера Сухой Суперджет.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НАДО ЛИ ОТЗЫВАТЬ

Отзыв неблагонадежной техники - обычная практика. Например, так делают крупные автопроизводители, если выявляют какую-то техническую неисправность. И речь там порой идет о десятках тысяч машин в разных странах мира. В авиации отзыв самолетов не практикуется. Обычно в случае обнаружения дефекта полеты приостанавливают и исправляют ошибки на местах. Авиационные власти пока таких решений принимать не спешат.

- Нет оснований приостанавливать полеты, - сказал министр транспорта, председатель госкомиссии по урегулированию ЧС Евгений Дитрих.

В Росавиации также были лаконичны.

- Работает комиссия. Любые выводы преждевременны, - сказали в ведомстве.

Кстати, полеты злополучного Boeing 737 MAX тоже приостановили не сразу. И это привело к повторной катастрофе...

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Жириновский:

Спецы давно критиковали эту модель. Но все борются за деньги!

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в прямом эфире «Радио Комсомольская правда»напомнил о том, что в свое время самолету «Сухого» отдали предпочтение над моделями «Туполева» и «Ильюшина».

- У нас есть Ил-96 или Ту-204 — почему не сделали их массовыми, а сделали «Суперджет», где очень много зарубежных составляющих? - задался вопросом Жириновский. - Кто главный конструктор? Было много споров, что КБ Погосяна не потянет эту тему. Но он пробил этот заказ. Специалисты еще раньше критиковали эту модель, что это может иметь отрицательные последствия, но все борются за заказ, за деньги. Нужно с этим тоже разбираться.

В то же время политик призвал не хаять огульно все российское авиастроение в связи с трагедией в Шереметьево:

- Не надо паниковать! В год падает 5-6 «Боингов», но американские самолеты продолжают летать по всему миру, - заявил Жириновский.

Комсомольск-на-Амуре. Сборка самолетов Сухой Суперджет (Sukhoi Superjet-100) в сборочном цехе филиала ПАО "Компания "Сухой" КнААЗ имени Гагарина.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российские авиакомпании не собираются отказываться от SSJ 100

Самолеты заняты на сотнях рейсов по всей стране.

Небольшой Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) пользуется популярностью у региональных авиакомпаний. Так, базовый перевозчик ростовского международного аэропорта «Платов» компания «Азимут» весь свой авиапарк составил из «Суперджетов». И отказываться от полетов не собирается.

- Никаких дополнительных проверок самолетов кроме тех, что проводятся регулярно, не планируется, - говорят в «Азимуте».

К слову, некоторые пассажиры, несмотря на уверения авиакомпаний, решают сдать билеты на «Суперджеты».

- После авиакатастроф всегда так, - рассказали «КП» в ростовском аэропорту «Платов». - Но не надо думать, что тут очереди возле касс возврата. Это единичные случаи, чистая психология.

В парке иркутской «ИрАэро» девять лайнеров SSJ-100. В понедельник компания официально заявила, что приостанавливать их полеты не собирается.

- Мы не считаем, что причиной авиакатастрофы в Шереметьеве мог стать технический сбой самолета, - заявили в пресс-службе «ИрАэро». - Возможно, действительно роль сыграл какой-то внешний фактор. В то же время, мы тщательно изучим все данные комиссии, расследующей трагедию с рейсом Москва-Мурманск.

Больше того, в компании говорят, что за все четыре года эксплуатации «Суперджетов» в суровых сибирских условиях с ними ни разу не возникло внештатных ситуаций.

Подготовили Александр СТЕПАНОВ («КП» - Ростов-на-Дону»), Андрей СИНЬКОВ («КП» - Иркутск»).

Использование самолета Сухой Суперджет в авиакомпаниях мира.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Первая катастрофа была семь лет назад

В мае 2012 года «Сухой» активно привлекал покупателей на свою новинку и выполнял демонстрационный полет в Индонезии. На злополучном борту было 45 человек: в основном журналисты и бортпроводники местной авиакомпании, которая планировала закупать самолеты у России. Лайнер врезался в склон горы на высоте полтора километра в труднодоступной местности. Выводы расследования - пилоты отключили датчик сближения с землей и в условиях плохой видимости не успели вовремя среагировать. То есть виноват был человеческий фактор, а не техника.

ВОПРОС РЕБРОМ

А почему мы сами не можем все произвести?

Российский лайнер более чем на половину состоит из иностранных деталей, агрегатов и узлов. Но такое распределение обязанностей в мировом авиастроении - норма. Международная кооперация в отрасли применяется давно. В каждом самолете - несколько миллионов деталей. Ни одна страна, даже самая развития, не может качественно произвести все из них. Вот и борются за лучшее качество по наименьшим ценам, постоянно расширяя список партнеров.

Те же Boeing и Airbus активно используют наработки других. Различные узлы и агрегаты заказывают в Великобритании, Швеции, Франции, Германии, Китае, Японии, Южной Корее, Канаде и других странах.

Россияне тоже входят в число основных поставщиков. К примеру, ВСМПО-АВИСМА (Свердловская область) поставляет двум авиагигантам титановые стойки шасси и в целом производит 60% титановых изделий для всех «эйрбасов». А российские инженеры примерно на треть спроектировали один из наиболее массовых «боингов» - Dreamliner.

Поэтому в том, что наш Sukhoi Superjet 100 тоже состоит не только из российских комплектующих, нет ничего плохого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706960" frameborder="0"></iframe> Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

Аркадий ЕМЕЛЬЯНОВ, летчик 1 класса:

«Я зверею каждый раз, когда обгаживают мой Суперджет»

- Я уже два года летаю на этой машине. Да, как и каждая «молодая» машина (а ей-то всего два года!), она имеет какие-то свои слабости. Они устраняются конструкторами, инженерами, техниками по мере наращивания эксплуатации. По-другому - никак.

И у любого самолета (будь он зарубежный или наш) поначалу есть шероховатости. Вы думаете их у Боингов не было? Были и еще какие! Вы посмотрите на статистику ЧП с этим самолетом и сами в этом убедитесь.

Что там Боинг. Даже наш легендарный автомат Калашникова поначалу забраковали! А в итоге он стал самым безотказным оружием в мире.

Но вернемся к трагедии в Шереметьево. Чего я только за эти два дня не наслушался! Впечталение, что каждый человек в России, который хоть раз летал на Суперджете или издалека видел его, - спец высшей авиационной категории! Так и вспоминается известная шутка, что «у нас каждый суслик агроном». Мы сейчас можем говорить только о версиях. Выскажу свои предположения и я.

Пока известно, что первопричиной трагедии стала молния, которая вырубила важные системы самолета. А дальше - загадка. Дальше - вопросы, на которые пока нет ответов. Почему вырубилась связь? Почему самолет не стал вырабатывать горючее, а после второго круга пошел на посадку? Тут - десятки таких «почему»? За 28 минут полета Суперждет мог выработаь лишь процентов 15-20 горючки. А это значит, что от экипажа требовалось суперумение посадить тяжеленную машину на ручном управлении. А ему на все-про все давалось примерно 1,5-2 километра взлетно-посадочной полосы. Судя по словам пассажиров о том, что тяжеленный самолет «прыгал, как кузнечик» по бетонке, - было мощное экстренное торможение, которое и привело к поломке стоек шасси. Ну а дальше - падение «на брюхо», искры при трении металла о бетонку, пробитые баки с горючим и пожар...

Случилось то, что случилось. Предстоит еще очень во многом разобраться, а не делать «далеко идущие» дилетантские выводы о том, что самолет сырой, что его вообще надо снимать с производства.

На радость конкурентам? Они этого только и ждут! Чтобы Россия со своими самолетами вообще покинула мировой авиапарк и летала на иномарках! Сколько ехидных реплик, гадких слов слышал я в эти дни про наш самолет! Обидно.

Я зверею каждый раз, когда дилетанты обгаживают мой Суперджет. А как врут про то, что он почти весь сделан из иностранных деталей?! Хотя их там не больше 10%. Да и то, наша промышленность уже снижает количество «забугорных» деталей и агрегатов в нем.

Записал Виктор БАРАНЕЦ

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