Брата футболиста Александра Кокорина пригласили в группу «Ласковый май»

СЕГОДНЯ 12:23 2019-05-13T12:23:46+03:00

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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригласил брата футболиста Александра Кокорина Кирилла стать участником коллектива после освобождения.

«Я как продюсер группы "Ласковый май" приглашаю Кирилла Кокорина в группу после освобождения из мест лишения свободы», - цитирует его РИА Новости.

При этом Разин добавил, что творческий коллектив готов предоставить парню преподавателей для того, чтобы он занимался музыкой. «Я думаю, что Кирилл больше не будет ни на кого кидаться», - отметил он.

Ранее сайт kp.ru писал, что 8 мая суд признал виновными братьев Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева и Александра Протасовицкого в побоях и умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, приговорив их к реальным срокам отбывания наказания. Братья Кокорины получили полтора года колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий – один год и пять месяцев.

Напомним, в начале октября прошлого года компания молодых людей устроила драку в одном из кафе Москвы. Сперва они избили водителя ведущей Первого канала, затем от них серьезно досталось чиновнику Минпромторга Денису Паку.

ИСТОЧНИК KP.RU