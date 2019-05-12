Александр Кокорин будет отбывать срок в колонии общего режима потому что он не сантехник
Андрей Ромашов - адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, что его подзащитный не намерен досиживать свой срок в СИЗО. По его словам, после того как решение вступит в законную силу, осужденный будет отправлен для отбывания наказания в колонию общего режима.
«Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее», - рассказал «Известиям» адвокат.
Как ранее писал сайт kp.ru, Пресненский суд Москвы признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в побоях и умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Они были приговорены к реальным срокам отбывания наказания. Кокорин получил полтора года колонии общего режима, а Мамаев – один год и пять месяцев.
Напомним, что в начале октября 2018 года футболисты устроили драку в одной из столичных кафе, при этом серьезно досталось чиновнику Минпромторга Денису Паку. Потом они еще избили водителя ведущей Первого канала.
Кокорину и Мамаеву дали реальные сроки. Кто они: мученики или отъявленные преступники?
ИСТОЧНИК KP.RU