2019-05-13T13:22:14+03:00
Политика

В Еврокомиссии назвали главную задачу Зеленского на ближайшие два года

Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан утверждает, что Украина, прежде всего, должна погасить задолженности
Марина ВЕНЦОВА
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Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес ХанЕвропейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес ХанФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил в понедельник, 13 мая, что главной задачей нового президента Украины Владимира Зеленского на ближайшие два года станет выплата "огромных госдолгов". По его словам, объем задолженности Киева за этот период превышает 30% годового бюджета страны.

"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов. В эти годы страна должна будет погасить задолженность, превышающую 30% годового бюджета, - приводит ТАСС его слова.

Украина, по мнению Хана, в настоящее время может не уделять достаточное внимание данному вопросу. "Второй проблемой, конечно, является истечение срока контракта (до конца 2019 года) на транзит российского газа", - подчеркнул еврокомиссар.

Ранее Еврокомиссия оценивала доходы украинского бюджета от транзита газа в 3 миллиарда евро ежегодно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Международный валютный фонд в марте 2019 года заблокировал перевод 500 миллионов евро для Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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