2019-03-16T21:28:57+03:00
Политика

Международный валютный фонд заблокировал перевод 500 млн евро для Украины

Как выяснилось, незалежная в марте не получит второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза
Дарья ИВАШКИНА
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Международный валютный фонд заблокировал перевод 500 млн евро для УкраиныМеждународный валютный фонд заблокировал перевод 500 млн евро для УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу появилась информация о том, что в марте этого года Украина, скорее всего, не получит второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в 500 миллионов евро. Как стало известно, Международный валютный фонд (МВФ) пока заблокировал этот перевод.

По некоторым данным, такое решение было принято в связи с заключениями, сделанными оценочной миссией ЕС, которая в настоящее время работает в незалежной. Как пояснил местному информагентству УНИАН заместитель министра финансов Украины Василий Шкураков, чтобы получить деньги, Киеву необходимо выполнить еще ряд условий.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Еврокомиссия предоставила Украине первый транш в 500 миллионов евро в декабре прошлого года. При этом выделение второго транша зависело от выполнения Киевом обязательств в проведении реформ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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