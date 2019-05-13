На Буйнакском перевале в Дагестане произошло возгорание ГАЗели

СЕГОДНЯ 17:41 2019-05-13T17:58:26+03:00

В результате происшествия три человека погибли, еще один пострадал

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В понедельник, 13 мая, на Буйнакском перевале в Дагестане произошло возгорание автомобиля "ГАЗель".

Как сообщил "Комсомольской правде" источник в экстренных службах, в результате происшествия три человека погибли на месте, еще один человек получил ранения.

"Одного из пострадавших госпитализировали в Буйнакскую центральную городскую больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник.

Других подробностей инцидента пока не приводится. "КП" следит за развитием событием.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в середине марта на севере Москвы в районе Бибирево во время движения загорелся автомобиль. «Когда машина задымилась, водитель припарковался и попытался потушить пламя своими усилиями. Но у него это не получилось, пришлось вызывать пожарных», - сообщил источник в правоохранительных органах. В результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU