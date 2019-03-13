Автомобиль загорелся на ходу на севере Москвы

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-13T16:33:42+03:00

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В Москве в районе Бибирево во время движения загорелась машина. ЧП случилось днем в четверг на улице Пришвина,23. Об этом kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

«Когда машина задымилась, водитель припарковался и попытался потушить пламя своими усилиями. Но у него это не получилось, пришлось вызывать пожарных», - сказано в сообщении.

В распоряжении «Комсомолки» появилось снятое очевидцем видео с места происшествия. На записи видно, что машина сгорела почти полностью, и, скорее всего, ремонту не подлежит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696950" frameborder="0"></iframe> В Москве в районе Бибирево (на Пришвина, 23) горит авто.

При пожаре никто не пострадал.

Как ранее сообщала kp.ru, 3 марта на юге Москвы вспыхнул пожар на судне. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сильный ветер сильно усложнил пожарным работу, была угроза распространения огня на соседние корабли. Экстренные службы задействовали пожарно-спасательный корабль МЧС «Полковник Чернышев». В происшествии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU