Стали известны подробности гибели олимпийской чемпионки Клары Гусевой

СЕГОДНЯ 19:41 2019-05-13T19:49:20+03:00

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В воскресенье 12 мая в ДТП погибла олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева. Ей было 82 года.

Сайт MK.RU выяснил подробности происшествия. В воскресенье вечером Гусева возвращалась домой из Рязани, куда ездила, чтобы встретиться с друзьями и родными. Около 20:00 она переходила дорогу на Проспекте Вернадского. Всегда осторожная на дорогах, в этот раз Гусева решила перейти перекресток на красный свет. Машина "Шкода Октавиа", за рулем которой сидел 26-летний Шахобуддин, сбила женщину. Сразу после аварии Гусева еще была в сознании. Со множественными травмами и в состоянии травматического шока бывшую спортсменку доставили в больницу. Но все усилия были тщетны, через два часа пострадавшая скончалась.

Однако родственники прославленной чемпионки не соглашаются с данными следствия и высказывают свою версию произошедшего. По их мнению, на злополучном перекрестке соревновались два мотоцикла и машина, поэтому как только для транспорта загорелся зеленый свет все трое, не видя ничего вокруг, рванули с места. Байкеры успели объехать Гусеву, которая в этот момент уже приближалась к тротуару, а автомобиль её сбил.

ИСТОЧНИК KP.RU