2019-05-13T16:33:11+03:00
Общество

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП

Ей было 82 года
Елена АКИМОВА
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТПОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТПФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Олимпийская чемпионка Клара Гусева погибла в аварии. Ее сбила машина и врачи не смогли спасти жизнь женщины. О случившемся рассказали в комитете по работе с ветеранами Союза конькобежцев России.

«Выражаю соболезнования родным и близким, это большая утрата для всех нас», — сказал РИА Новости председатель Рамир Курамшин.

Мужчина отметил, что врачи пытались сделать все возможное, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Пока информации о месте похорон и дате прощания нет. Об этом сообщат позже.

Клара Гусева завоевала серебряную медаль медаль в 1960-м году на чемпионате в СССР, а спустя месяц приняла участие в Олимпийских играх, которые проходили в американском Скво-Вэлли. На третий день соревнований она бежала дистанцию в 1 тысяч метров и установила олимпийский рекорд - 1:34.1, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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