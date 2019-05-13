2019-05-13T20:22:20+03:00
Экономика

Минсельхоз назвал правила ввоза хамона в Россию

Согласно поправкам в закон "О ветеринарии", россияне смогут привозить до пяти килограммов хамона из стран, где нет заразных болезней животных
Екатерина БОЛГОВА
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Минсельхоз определил правила ввоза хамона в РоссиюМинсельхоз определил правила ввоза хамона в РоссиюФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Минсельхозе разработали поправки в закон "О ветеринарии", определяющие правила ввоза мясной и молочной продукции частными лицами в Россию.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Национальная мясная ассоциация обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить россиянам ввоз хамона из-за границы. По мнению производителей, вместе с мясной и молочной продукцией в Россию могут ввезти опасные вирусы животных.

Предлагаемые поправки, опубликованные на федеральном портале нормативных правовых актов, подразумевают разрешение на ввоз до пяти килограммов хамона из государств (не входящих в ЕАЭС), где нет заразных болезней животных. Кроме того, Россельхознадзор сможет уничтожать продукты в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, не соответствующие правилам.

Отметим, что ввоз мясной и молочной продукции из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии запрещен с 2014 года — в рамках введенных в России продуктовых антисанкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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