Минсельхоз назвал правила ввоза хамона в Россию
В Минсельхозе разработали поправки в закон "О ветеринарии", определяющие правила ввоза мясной и молочной продукции частными лицами в Россию.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Национальная мясная ассоциация обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить россиянам ввоз хамона из-за границы. По мнению производителей, вместе с мясной и молочной продукцией в Россию могут ввезти опасные вирусы животных.
Предлагаемые поправки, опубликованные на федеральном портале нормативных правовых актов, подразумевают разрешение на ввоз до пяти килограммов хамона из государств (не входящих в ЕАЭС), где нет заразных болезней животных. Кроме того, Россельхознадзор сможет уничтожать продукты в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, не соответствующие правилам.
Отметим, что ввоз мясной и молочной продукции из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии запрещен с 2014 года — в рамках введенных в России продуктовых антисанкций.
ИСТОЧНИК KP.RU