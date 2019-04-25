Российские путешественники могут остаться без хамона и пармезана

Россиянам могут запретить привозить с собой из-за рубежа мясную и молочную продукцию. С таким предложением, по сообщениям СМИ, выступила Национальная мясная ассоциация, которая объединяет российских производителей мяса, птицы и изделий из них. Письмо по этому поводу направлено в правительство. Под угрозой, таким образом, оказались «санкционные» хамон и пармезан, которые многие наши отпускники тащат в чемоданах домой — друзьям и родственникам на подарки.

Чем это развлечение помешало российским производителям мяса? Объяснение такое: выросли риски, что вместе с едой наши граждане притащат на родину и возбудителей опасных болезней. Ветеринарный контроль за ручной кладью и багажом у нас на границе практически никакой. А между тем африканская чума свиней не дремлет. И ящур тоже. В 2018 году число очагов чумы свиней (она не опасна для людей, но крайне заразна для скота и очень быстро распространяется) резко увеличилось, часть из них приходится на сопредельные с Россией страны типа Польши и Латвии. Если вирус этой чумы попадает на ферму, остановить заражение крайне сложно. Главный способ борьбы, ежели такое случилось, - вырезать и уничтожить весь зараженный и оказавшийся с ним рядом скот. Производители, особенно крупные, такой перспективы панически боятся — это огромные убытки.

В России проблемы с африканской чумой свиней тоже были. Однако за последние пару лет число новых вспышек заболевания сократилось примерно вдвое. Теперь наши производители опасаются, что имеющихся мер по защите наших границ от опасного вируса недостаточно. И ссылаются на пример Евросоюза, который с 2018 года ввоз мяса и молочки в личном багаже запретил. Это уж не говоря о США, куда вообще никакую еду ввезти нельзя (это правда — на въезде проверяю).

Напомним, что ввоз мясной и молочной продукции из Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии запрещен с 2014 года — в рамках наших продуктовых антисанкций. Для граждан, которые что-то купили в личных целях, действует исключение — можно ввезти домой любые продукты общим весом до 5 кг. Чем люди, чего уж тут скрывать, активно и пользуются.

И тут, как всегда, возникает вопрос. Почему из-за сложностей с тем, чтобы наладить действенный контроль, страдать должны именно граждане? И почему обязательно надо вести речь о всеобщем запрете? Хамон, купленный в официальном испанском супермаркете, вряд ли представляет какую-то угрозу в плане опасных вирусов. Скорее, тут может речь идти о закупках на неформальных рынках или напрямую у каких-то местных крестьян. Так может ввоз именно такой еды — без упаковки и указаний на производителя — и запретить? И не вообще «из-за рубежа», а из конкретных опасных стран? Зачем народ-то накануне отпускного сезона пугать...