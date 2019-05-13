2019-05-13T23:18:05+03:00
Происшествия

В самолет Меркель в аэропорту Дортмунда врезался автомобиль

Водитель машины наземных служб не поставил транспорт на ручной тормоз
Юлия ДИВЕЕВА
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель у правительственного самолета в аэропорту ДортмундаКанцлер ФРГ Ангела Меркель у правительственного самолета в аэропорту ДортмундаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В аэропорту немецкого города Дортмунда в правительственный лайнер, которым пользуется канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Военно-воздушных сил ФРГ.

"Транспортное средство наземных служб задело лайнер Global 5000, который находился на стоянке”, - говорится в сообщении.

Как передает газета Bild, машина врезалась в самолет на небольшой скорости - водитель просто забыл поставить транспортное средство на ручной тормоз, заглядевшись на проходившую мимо Меркель.

Как пояснили военные, из-за повреждений, которые получил правительственный борт, глава кабинета министров была вынуждена возвращаться в Берлин на вертолете, который предоставило Минобороны Германии.

Как рассказывал сайт kp.ru, Минобороны Германии в декабре прошлого года пообещал купить для канцлера новый самолет, чтобы Меркель больше не опаздывала на важные переговоры и международные встречи. Решение было принято после того, как глава правительства ФРГ пропустила первый день саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе из-за поломки правительственного лайнера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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