2018-12-16T05:55:20+03:00
В мире

Минобороны ФРГ купит для Меркель новый самолет

Такое решение в Берлине приняли после того, как канцлер опоздала на саммит G20 в Аргентине
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель из-за поломки правительственного лайнера пропустила первый день саммита G20Канцлер ФРГ Ангела Меркель из-за поломки правительственного лайнера пропустила первый день саммита G20Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чтобы канцлер Германии Ангела Меркель больше не опаздывала на важные встречи и международные встречи, Минобороны ФРГ решило купить для нее новый самолет. А может, даже два.

С этой целью министерство собирается запросить из государственного бюджета как минимум 200 миллионов евро, пишет немецкая газета Bild.

«Было досадно, что канцлер опоздала на саммит G20. Чтобы подобное не повторилось, мы увеличим численность экипажей и изучим вопрос приобретения одного или двух новых дальнемагистральных самолетов», - приводит издание слова министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен.

По данным газеты, в ведомстве рассматривается возможность покупки Airbus А330 или A350. Стоимость одного такого самолета в зависимости от оснащения составляет от 200 до 300 миллионов евро.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Ангела Меркель пропустила первый день саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе из-за поломки правительственного лайнера. Примерно через час полета экипаж принял решение развернуть Airbus А340 «Конрад Аденауэр» над Нидерландами и лететь обратно в Германию. Самолет приземлился в Кельне, где главе немецкого кабмина пришлось переночевать.

Позже другой правительственный лайнер доставил канцлера в Мадрид, откуда она и вылетела на саммит G20 самолетом испанских общественных авиалиний.

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