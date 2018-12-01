Меркель рассказала Путину про аварию своего самолета

Перед отелем, в котором в Буэнос-Айресе живет и проводит двусторонние встречи Владимир Путин, стоит не просто полицейский кордон и забор из железных щитов, а настоящий броневик с пулеметом в башне наверху. Этим, впрочем, в аргентинской столице в последние дни никого не удивишь. Город как бы разделен на две части: в одной люди как обычно ходят по улицам, бегают в парках и живут как жили, а в другой — где разместились лидеры G20 и где проходят мероприятия саммита — введено военное положение. Улицы и улочки перекрыты полицией, черные щиты перегородили все вдоль и поперек, вокруг символа Буэнос-Айреса четырехгранного обелиска все заполнила военная техника, на свободных площадях протестуют антиглобалисты, а в воздухе кружат вертолеты.

В той части Буэнос-Айреса, где разместились лидеры G20, будто введено военное положениеФото: REUTERS

При этом сам саммит проходит за закрытыми дверями — все, что увидели журналисты из двух рабочих встреч G20 в пятницу, была вступительная речь президента Аргентины Маурисио Макри на первом заседании. И даже слова Владимира Путина, бывшего одним из спикеров на встречах, не прорвались из-за этого железного занавеса.

В перерыве между встречами президент России провел официальную двусторонку с Эммануэлем Макроном. Президент Франции, удививший днем многих журналистов тем, что перецеловал в знак приветствия всех стоявших рядом с ним мужчин — от Юнкера до Туска, с Путиным таких вольностей себе не позволял. Ограничился традиционным рукопожатием и обсуждением ситуации в Сирии и инцидента в Керченском проливе.

Принц Саудовской Аравии тепло поприветствовал ПутинаФото: REUTERS

Кроме этого Путин провел еще и мини-саммит с премьером Индии Нарендрой Моди и председателем Китая Си Цзинпинем. Если это трио можно считать союзом, то это самый могущественный и многочисленный союз на земном шаре.

Начавшееся утром на официальной церемонии фотографирования лидеров G20 демонстративное игнорирование друг друга Владимиром Путиным и Дональдом Трампом никуда не делось и к вечеру. Когда в Москве был уже третий час ночи лидеры съехались в Театр Колон на торжественный вечер, и там на очередной церемонии фотографирования Путин и Трамп вновь смотрели мимо друг друга. Ни рукопожатия, ни приветствия, ни даже кивка.

Путин и Трамп не поздоровались на саммите G20.

К концу дня до Буэнос-Айреса добралась Ангела Меркель, которую организаторы на фотосессии поставили рядом с Путиным. И канцлер Германии что-то довольно долго и непривычно эмоционально с размашистой жестикуляцией рассказывала президенту России. Кроме аварии, случившейся накануне с ее самолетом, больше было не про что. Ну не разговор же с Петром Порошенко так ее взволновал!

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Владимир Путин был, пожалуй, одним из немногих лидеров, добравшихся до Буэнос-Айреса, где в пятницу открылся саммит Большой двадцатки, без приключений. Эммануэля Макрона в аэропорту аргентинской столицы не встретил никто, кроме уборщика в желтой жилетке, в чем на фоне парижских протестов усмотрели изощренное издевательство. Ангела Меркель чудом осталась в живых, вернувшись на сломавшемся самолете в Кельн, слив перед посадкой 120 тонн авиационного керосина в море. Дональд Трамп с борта самолета вообще принялся писать неожиданные твитты про отмену встречи с Путиным до лучших времен на Аргентине. (подробности)