В Казани эвакуировали аэропорт из-за слов пьяного пассажира о бомбе в самолете

СЕГОДНЯ 03:36 2019-05-14T03:41:18+03:00

В Казани эвакуировали аэропорт после сообщения о бомбе на борту самолета

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Из аэропорта Казани были эвакуированы 300 человек после того, как пассажир рейса Казань-Москва, находясь в салоне самолета, сообщил о заложенной на борту бомбе. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Приволжскому федерального округу.

В ведомстве отметили, что сообщивший о минировании мужчина,1989 года рождения, был пьян и это было сразу заметно. Тем не менее командир воздушного судна принял решение эвакуировать 90 пассажиров и шести членов экипажа. Также эвакуировали всех людей, находившихся в терминалах аэропорта.

Полиция не нашла взрывного устройства, аэропорт работает а штатном режиме

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции осмотрели лайнер и не нашли никаких подозрительных предметов. После этого самолет вылетел в пункт назначения, а аэропорт вернулся к обычному режиму работы. передает ТАСС.

А вот нетрезвого шутника задержали. Его доставили в линейное отделение полиции, в отношении него составлен протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Напомним, недавно сайт kp.ru рассказывал, как москвич, который возвращавшийся из Туниса домой, устроил драку на борту самолета. 37-летний мужчина требовал "продолжения банкета" и развлечений.

ИСТОЧНИК KP.RU