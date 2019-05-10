2019-05-10T12:02:41+03:00
Происшествия

Пьяный москвич устроил драку с двумя бортпроводниками, возвращаясь из Туниса: ему грозит до 5 лет тюрьмы

В столичном "Домодедово" дебошира встречали сотрудники полиции
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Подлетая к "Домодедово", пилот попросил, чтобы сотрудники полиции встретили авиадебошираПодлетая к "Домодедово", пилот попросил, чтобы сотрудники полиции встретили авиадебошираФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москвич, который возвращался из Туниса домой, устроил драку на борту самолета. 37-летний мужчина требовал "продолжения банкета" и развлечений. Однако после объяснений, что пляж и бары Туниса остались за бортом, а в самолете нужно вести себя прилично, пассажир решил показать "кто здесь главный".

В самолет рейсом "Тунис-Москва" мужчина зашел уже в алкогольном состоянии. Однако некоторое время вел себя спокойно, приставать к бортпроводницам и требовать алкоголь он стал уже в небе. Так что высадить буйного пассажира уже не представлялось возможным. Успокоить его пытались сразу два бортпроводника.

- Мужчина, находясь на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения, во время полета выражался нецензурной бранью, вел себя вызывающе, а так же устроил драку с двумя бортпроводниками, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подлетая к "Домодедово", пилот попросил, чтобы сотрудники полиции встретили авиадебошира.

- В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступила информация о том, что на борту самолета, выполняющего рейс сообщением «Тунис-Домодедово», произошел конфликт и необходимо прибытие сотрудников полиции, - уточнила Ирина Волк.

Сотрудники транспортной полиции вывели мужчину из самолета и провели сразу же в дежурную часть. Там выяснилось, что он москвич, 37 лет. Пассажиру объяснили, что его поведение было неприличным и привлекли к административной ответственности за распитие алкоголя в запрещенных местах. Согласно статьи 20.21 КоАП РФ, это минимум - штраф в размере от 500 до 1500 рублей, максимум - арест на срок до 15 суток.

Пьяный авиадебошир избил бортпроводника.

Но и это не все. За драку с бортпроводниками завели уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования"), - сообщили в МВД России.

За драку с бортпроводниками москвич понесет серьезную ответственность. Его накажут штрафом в размере от 300 000 до 500 000 рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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