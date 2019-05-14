Матвиенко заявила о готовности Москвы к смягчению визового режима с Японией

14 Май 17:48 2019-05-14T17:48:27+03:00

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти готовы к дальнейшим шагам по упрощению визового режима с Японией. В ходе заседания Совета губернаторов РФ и Японии председатель нижней палаты российского парламента также предложила главам российских регионов и японских префектур заниматься практическими шагами в этом направлении.

"Что касается смягчения визового режима, мы движемся по этому пути. Часть пути мы уже прошли - во многом мы взаимно смягчили визовый режим. Но это улица с двусторонним движением. Россия готова к дальнейшим шагам - к электронным визам, другим форматам смягчения визового режима", - приводит ТАСС словам Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, в настоящий момент идет обсуждение этого вопроса министерствами иностранных дел России и Японии. Матвиенко также отметила, что "открытие возможности для бизнеса, для граждан" со стороны субъектов Российской Федерации и префектур Японии является "важным фактором для расширения сотрудничества".

Спикер Совфеда также предложила проанализировать реализацию имеющихся межрегиональных соглашений Москвы и Токио. По словам Матвиенко, некоторые из этих договоров "носят делкаративный характер" и "не наполнены конкретным содержанием". "Вот от формальных документов нам нужно отказываться, достигнутые договоренности не должны оставаться только на бумаге", - добавила она.

Говоря о связях между Россией и Японией, Матвиенко отметила, что почти 50 городов и районов России связаны побратимскими узами дружбы с Японией. В частности, в августе этого года исполнится 40 лет побратимским отношениям Санкт-Петербурга и Осаки. Спикер Совфеда также отметила, что взаимное упрощение визовых процедур позволило увеличить количество туристических визитов; при этом Матвиенко подчеркнула, что необходимо дать возможность россиянам и японцам увидеть не только мегаполисы, но и малые города.

Ранее сайт kp.ru сообщал о намерении Японии отметить краткосрочные визы для граждан России. Предполагалось, что перед поездкой гражданам РФ нужно будут просто зарегистрировать данные своего загранпаспорта на сайте японского консульства

ИСТОЧНИК KP.RU