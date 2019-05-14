Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о создании системы вытрезвителей

14 Май 18:15 2019-05-14T18:15:38+03:00

Ранее комитет Совета Федерации выступил за воссоздание на платной основе услуг учреждения, куда попадают лица в состоянии алкогольного опьянения

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 14 мая, сенаторы внесли в Государственную думу законопроект о воссоздании в России системы учреждения, куда попадают лица в состоянии алкогольного опьянения (вытрезвители).

«Предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам», - передают РИА Новости слова пресс-службы Совфеда.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект о возвращении вытрезвителей, предлагая возродить услугу на платной основе, какой она и была. 23 апреля в Госдуму внесли законопроект, наделяющий сотрудников полиции правом доставлять граждан в нетрезвом виде в вытрезвители.

На данный момент в некоторых регионах России существует подобия вытрезвителей, но они создаются в частном порядке и, если соблюдать все нюансы закона о социальном обслуживании граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU