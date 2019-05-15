2019-05-15T00:18:29+03:00
Политика

Юнкер в благодарность за орден потрепал Порошенко по затылку

Глава Украины в Брюсселе наградил председателя ЕК орденом Ярослава Мудрого [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр Порошенко и председатель Европейской комиссии Жан-Клод ЮнкерПрезидент Украины Петр Порошенко и председатель Европейской комиссии Жан-Клод ЮнкерФото: СОЦСЕТИ
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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер потрепал президента Украины Петра порошенко по затылку, выражая так свою благодарность за награду. Кадры с церемонии вручения награды были опубликованы в социальных сетях украинского главы государства.

Юнкер похлопал Порошенко по затылку.

Во вторник, 14 мая, в Брюсселе Юнкер принял из рук Порошенко орден Ярослава Мудрого. Это высшая государственная награда Украины для иностранных граждан. Председатель ЕК получил ее за «личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС». Также орден от главы Украины получил глава Европарламента Дональд Туск.

Порошенко посетил Брюссель в качестве действующего президента Украины в последний раз. Он выступил на конференции, посвященной 10-летию программы «Восточное партнерство».

Напомним, сайт kp.ru ранее уже рассказывал о странном поведении главы Европейской комиссии.Так на саммите ЕС в 2018 году, который проходил 13-14 декабря в Брюсселе перед началом совместной с Туском пресс-конференции он резко бросил на пол пачку документов, никак не пояснив при этом своих действий.

Также по сети разошлось видео, на котором Юнкер слегка взлохматил руками прическу заместителя шефа протокола Еврокомиссии Перниллы Сйолин, которая встречала его в вестибюле здания Европейского совета.

Странное поведение Жан-Клода Юнкера сняли на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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