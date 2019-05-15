2019-05-15T06:47:15+03:00
Общество

Посольство РФ: В деле Тищенко есть признаки провокации спецслужб США

Российские дипломаты окажут соотечественнику всю необходимую консульскую помощь
Юлия ДИВЕЕВА
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Посольство РФ в США следит за ситуацией с арестом россиянина Олега ТищенкоПосольство РФ в США следит за ситуацией с арестом россиянина Олега ТищенкоФото: СОЦСЕТИ
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В деле гражданина России Олега Тищенко, обвиняемого в США в попытке купить и вывезти летные инструкции к истребителям F-16, просматриваются признаки провокации со стороны американских спецслужб. Такое заявление сделало посольство РФ в США.

"В настоящее время добиваемся консульского доступа к соотечественнику. Окажем Олегу Тищенко всю необходимую консульскую помощь в целях соблюдения его законных прав", - заверили в дипмиссии.

В посольстве уточнили, что россиянин содержится в тюрьме округа Уэбер, штат Юта.

Ранее сайт kp.ru писал, что суд Северного округа штата Юта арестовал Тищенко, которого властям США выдала Грузия. Ему предъявлено обвинение по пяти пунктам, включая контрабанду, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против интересов США. Начало процесса по его делу назначено на 19 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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