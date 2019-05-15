2019-05-15T02:10:32+03:00
Общество

В США арестовали россиянина за покупку на eBay инструкций к F-16

Олега Тищенко американским властям выдала Грузия
Юлия ДИВЕЕВА
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Россиянин хотел незаконно вывезти из США руководство к истребителям F-16Россиянин хотел незаконно вывезти из США руководство к истребителям F-16Фото: REUTERS
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Суд Северного округа штата Юта арестовал гражданина России Олега Тищенко, которого в США обвиняют в попытке купить на интернет-аукционе eBay, а затем вывезти руководств по летной эксплуатации американских истребителей F-16. Начало процесса по его делу назначено на 19 августа 2019 года.

Судья Дейл Кимболл признал, что защите Тищенко требуется дополнительное время, чтобы хорошо подготовиться к процессу. Поэтому он принял решение отсрочить пятидневный суд присяжных с 20 мая до 19 августа 2019 года. Его постановление, опубликованное в базе данных суда, датировано 6 мая 2019 года, передает ТАСС.

Расследование в отношении Тищенко начали еще в 2016 году, но об обвинении стало известно недавно, после того, как мужчину задержали по запросу США в Грузии. Оттуда россиянина в апреле экстрадировали в Штаты.

Мужчину обвиняют по пяти пунктам, включая попытку незаконного экспорта вооружений и военного обеспечения, а также контрабанду товаров из США. Следователи утверждают, что Тищенко 22 июня 2011 года на онлайн-форуме попросил поклонников тренажеров воздушного боя помочь ему с доставкой в Москву руководств по летной эксплуатации F-16. Инструкции россиянин планировал купить на eBay, но получить не мог из-за "ограничений, наложенных на зарубежных покупателей".

Правоохранители уверены, что Тищенко знал о том, что нарушает законы США и действовал сознательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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