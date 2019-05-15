2019-05-15T08:04:38+03:00
Политика

Депутат Рады назвал Порошенко "мертвым гусем"

По словам Нестора Шуфрича, действующий президент Украины должен уйти с должности как можно быстрее
Марина ВЕНЦОВА
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Действующий президент Украины Петр ПорошенкоДействующий президент Украины Петр ПорошенкоФото: EAST NEWS
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Действующий президент Украины Петр Порошенко, пытаясь удержаться у власти, превратился в "мертвого гуся". Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестор Шуфрич.

"То цепляние за власть, которое мы видим, когда раздаются должности и награды, принимаются стратегические решения человеком, который уже даже не хромая утка, а, простите, мертвый гусь, возмущает не только нас, но и как минимум 73% наших граждан, которые проголосовали именно против Порошенко", - приводит его слова пресс-служба партии, сказанные относительно процесса назначения даты инаугурации новоизбранного главы Незалежной Владимира Зеленского.

При этом Шуфрич подчеркнул, что Порошенко после всего, что сделал с Украиной, должен как можно быстрее уйти вместе со своей администрацией.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Порошенко заявлял о том, что заинтересован в скорейшей инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского. Рада обещала определить дату торжественной присяги нового лидера страны 14 мая, однако принятие данного решения было отложено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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