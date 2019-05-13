Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского

СЕГОДНЯ 19:25 2019-05-13T19:26:43+03:00

В Верховной раде уже зарегистрированы постановления о проведении инаугурации 19, 20 и 26 мая, а также 1 июня

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Действующий президент Украины Петр Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского. Об этом Порошенко заявил в Брюсселе.

Напомним, ранее в Верховную раду уже внесли постановления об инаугурации Зеленского 19, 20 и 26 мая, а также 1 июня. Сам избранный президент Украины предлагает провести инаугурацию 19 мая. По его мнению, дата мероприятия откладывается специально, чтобы он не смог распустить Раду в установленные законодательством сроки.

"Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации и с моей стороны будет только поддержка о скорейшем вступлении господина Зеленского в должность", - сказал Порошенко.

Он отметил, что по вопросу проведения досрочных выборов в парламент необходимо придерживаться процедуры, предусмотренной Конституцией, передает телеканал "Прямой". Напомним, 30 апреля ЦИК Украины официально объявил Зеленского победителем выборов главы государства. За его кандидатуру проголосовали 73,22% избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU