2019-05-13T19:26:43+03:00
Политика

Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского

В Верховной раде уже зарегистрированы постановления о проведении инаугурации 19, 20 и 26 мая, а также 1 июня
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Действующий президент Украины Петр ПорошенкоДействующий президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Действующий президент Украины Петр Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского. Об этом Порошенко заявил в Брюсселе.

Напомним, ранее в Верховную раду уже внесли постановления об инаугурации Зеленского 19, 20 и 26 мая, а также 1 июня. Сам избранный президент Украины предлагает провести инаугурацию 19 мая. По его мнению, дата мероприятия откладывается специально, чтобы он не смог распустить Раду в установленные законодательством сроки.

"Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации и с моей стороны будет только поддержка о скорейшем вступлении господина Зеленского в должность", - сказал Порошенко.

Он отметил, что по вопросу проведения досрочных выборов в парламент необходимо придерживаться процедуры, предусмотренной Конституцией, передает телеканал "Прямой". Напомним, 30 апреля ЦИК Украины официально объявил Зеленского победителем выборов главы государства. За его кандидатуру проголосовали 73,22% избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны подробности гибели олимпийской чемпионки Клары Гусевой
Госдума планирует ужесточить наказание за "пьяные" ДТП
Путин: Минобороны может увеличить объемы контракта на ракетоносцы Ту-160
Зеленский опубликовал послание мира жителям Донбасса
В Москве отец ранил сына из ружья, когда учил стрелять
Минобороны не исключает роста закупок ракетоносцев Ту-160
Бутину могут перевести в федеральную тюрьму США в течение нескольких недель
Пекин не собирается присоединяться к переговорам США и России по ядерному разоружению
Ученые выяснили, что будет если в Землю врежется астероид
Из больницы выписан первый пострадавший в авиакатастрофе в Шереметьево
На Буйнакском перевале в Дагестане произошло возгорание ГАЗели
Москвич попал в больницу после прыжка с седьмого этажа на спор
Захарова подтвердила, что Вашингтон запросил встречу Трампа и Путина