Минздрав объяснил, почему поддерживает возвращение вытрезвителей

15 Май 14:45 2019-05-15T14:45:53+03:00

В Министерстве здравоохранения прокомментировали законопроект о воссоздании системы учреждения, куда попадают лица в состоянии алкогольного опьянения

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Минздрав России поддержал возрождение вытрезвителей. По мнению министерства, пребывание людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в медучреждениях, приводит к нецелевым расходам.

Соответствующие заявление сделали в Министерстве здравоохранения, комментируя законопроект, внесенный накануне в Госдуму.

"Факт нахождения гражданина в состоянии опьянения не является основанием для оказания ему медицинской помощи, в том числе без его согласия. Обеспечение пребывания в медицинских организациях лиц, находящихся в состоянии опьянения и не нуждающихся в оказании медицинской помощи, является непрофильной функцией этих организаций и приводит к нецелевому расходованию финансовых средств", - отметили в Минздраве.

Напомним, в минувший вторник, 14 мая, сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект о воссоздании системы учреждения, куда попадают лица в состоянии алкогольного опьянения. Ранее комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил документ о возвращении вытрезвителей, предлагая возродить услугу на платной основе, какой она и была.

ИСТОЧНИК KP.RU