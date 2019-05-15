2019-05-15T14:38:39+03:00
Общество

В российских вузах могут появиться детские комнаты

В Минтруде озаботились образованием молодых мам
Григорий ЛЕОРДА
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В российских вузах могут появиться детские комнатыВ российских вузах могут появиться детские комнатыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Молодые мамы скоро смогут совмещать образование и воспитание ребенка. Чиновники Минтруда предложили открыть в вузах детские комнаты, где женщины смогут оставлять детей на время занятий.

Услуга будет доступна для тех, кто получает специальность, и для тех, кто повышает

квалификацию. По планам чиновников, детская комната будет бесплатной.Организовать присмотр готовы только за детьми до трех лет. Об этом сообщает газета "Известия".

Ожидается, что до 2024 года детской комнатой воспользуются около 250 тысяч россиянок-студенток вузов. Предложения по данному вопросу ведомство подготовит к 1 ноября.

Сама инициатива подтверждает, что декрет - не повод замыкать себя в четырех стенах. Сайт kp.ru рассказывал о клубе молодых мам, которые поддерживают друг друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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