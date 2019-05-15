В Сан-Франциско запретили использование системы распознания лиц

15 Май 15:12 2019-05-15T15:12:15+03:00

Наблюдательный совет Сан-Франциско (штат Калифорния) запретил применение на его территории системы, позволяющей полиции и прочим муниципальным учреждениям в автоматическом режиме идентифицировать людей по чертам лица. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Этот город стал первым в США, где вводятся такие ограничения

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Наблюдательный совет Сан-Франциско (штат Калифорния) запретил применение на его территории системы, позволяющей полиции и прочим муниципальным учреждениям в автоматическом режиме идентифицировать людей по чертам лица.

Сан-Франциско, как сообщает газета San Francisco Chronicle, стал первым в Соединенных Штатах городом, где вводятся такие ограничения. В поддержку данного решения проголосовали восемь из 11 членов совета. Один высказался против, двое других не присутствовали на заседании.

На следующей неделе планируется проведение второго этапа голосования. Однако оно будет уже формальным. После этого постановление будет передано мэру города на подпись.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в России с рамках проекта «Умный город» в общественном транспорте планируют внедрить биометрическую систему распознавания. Власти считают, что данная технологи ускорит процесс посадки пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU