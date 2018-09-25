В России внедрят систему распознавания лиц в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 06:03 2018-09-25T06:59:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В России с рамках проекта «Умный город» в общественном транспорте будет внедрена биометрическая система распознавания. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

По его словам, технологию можно применить для ускорения процесса посадки пассажиров. Предполагается, что программа будет автоматически узнавать гражданина и списывать оплату с его банковского счета. Кроме того, программа распознавания лиц может пригодиться для поиска пропавших, пишут «Известия».

Москва станет пилотным регионом. В случае успеха правительство реализует на основе программы проект стандарта «смарт-сити» — минимального набора решений для повышения комфортности городов.

Однако некоторые эксперты предупреждают о риске использования персональных данных в незаконных целях. Минстрой хочет привлечь к реализации проекта «Ростелеком», где отметили, что единая биометрическая система создается под контролем государства.