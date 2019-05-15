Президенты РФ и Австрии отметили высокий уровень экономического сотрудничества

15 Май 15:24 2019-05-15T15:24:45+03:00

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Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что визит главы Австрии Александера Ван дер Беллена в Сочи даст новый импульс двустороннему сотрудничеству.

Российский лидер указал на то, что за прошлый год товарооборот между нашими странами вырос более чем на 42%. Президент Австрии, в свою очередь, также позитивно оценил развитие экономических, в частности, торговых отношений.

"При подготовке [к визиту] я был несколько удивлен и очень горд тем, что узнал. Оказывается, прямые инвестиции Австрии в Россию занимают второе место сразу после Германии среди стран Евросоюза", - цитирует ТАСС Ван дер Беллена.

Сайт kp.ru писал о том, что в среду, 15 мая, в санатории "Русь" в Сочи состоялись переговоры президентов России и Австрии. Путин лично встретил делегацию у входа в здание и поприветствовал всех гостей. При это для супруги своего коллеги Дорис Шмидауэр он подготовил букет нежно-розовых пионов.

ИСТОЧНИК KP.RU