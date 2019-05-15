2019-05-15T15:09:06+03:00
Политика

В Сочи начались переговоры Путина и президента Австрии

Российский лидер встретил австрийскую делегацию у входа в санаторий «Русь», где проходит встреча
Марина ВЕНЦОВА
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Президент РФ Владимир Путин и президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президенты России Владимир Путин и глава Австрии Александер Ван дер Беллен начали переговоры в санатории «Русь» в Сочи. Перед началом беседы российский лидер встретил австрийскую делегацию у входа.

Для супруги президента Австрии Дорис Шмидауэр Путин приготовил букет нежно-розовых пионов. Он также поприветствовал других членов делегации, среди которых глава внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль.

Путин, открывая встречу, отметил, что Москва ценит отношения с Веной, а также внеблоковый статус Австрии.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, лидеры двух стран намерены обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений в различных областях, а также актуальные международные и региональные проблемы. Кроме того, президенты РФ и Австрии примут участие в учредительном заседании форума общественности «Сочинский диалог».

ИСТОЧНИК KP.RU

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