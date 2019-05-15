Следователи выявили миллиардные хищения в «Роскосмосе»

15 Май 16:59 2019-05-15T17:00:37+03:00

Корпорация активно помогает СК в расследовании и сама инициирует проверки

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Следственный комитет России выявил миллиардные хищения в государственной корпорации "Роскосмос". Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин во время своего выступления на Международном молодежном юридическом форуме.

Он уточнил, что речь идет о материалах прошлых лет, над которыми следователи работают уже более пяти лет.

"Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая — сначала деньги переправляются (за границу), семья, а потом сам фигурант", - рассказал глава СК.

При этом в пресс-службе "Роскосмоса" заявили. что корпорация активно помогает следователям в расследовании данных инцидентов, передает им все необходимые документы и даже сама инициирует проверки, сообщает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале апреля был опубликован доклад Генпрокуратуры РФ о состоянии законности и правопорядка в стране за минувший год. В документе говорилось о том, что из бюджета производственных предприятий "Роскосмоса" и "Ростеха" похищено более 1,6 миллиардов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702131" frameborder="0"></iframe> Генпрокурор: на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» было похищено более 1,6 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU