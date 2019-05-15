Тело Доренко может быть выдано родственникам 15 мая

15 Май 17:43 2019-05-15T17:43:16+03:00

Ранее появилась информация о том, что в крови журналиста не было обнаружено никаких отравляющих веществ

Изменить размер текста: A A

Отравляющих веществ в теле журналиста Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая, обнаружено не было, поэтому нет никаких препятствий для передачи тела родственникам уже в среду, 15 мая.

«Никаких отравляющих веществ в крови журналиста эксперты не обнаружили. Препятствий для передачи тела Доренко его родственникам уже в среду нет», - сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах.

«Говоритмосква» сообщает, что полиция разрешила выдачу тела Сергея Доренко его вдове для кремации.

Как писал сайт kp.ru, в крови Сергея Доренко не было найдено отравляющих веществ и названая ранее причина смерти журналиста - аневризма грудной аорты - подтвердилась

Напомним, журналист умер 9 мая прямо за рулем своего мотоцикла. По словам друзей, в тот день он жаловался на плохое самочувствие. Прощание с Сергеем Доренко состоится на Троекуровском кладбище в пятницу, 17 мая. Напомним, это вторая дата похорон. Первые были отменены из-за скандала с экспертизой.

ИСТОЧНИК KP.RU