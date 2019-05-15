В крови Сергея Доренко не нашли отравляющих веществ

Паника граничащая с истерией, которую накануне похорон отца, известного журналиста Сергея Доренко, устроили его дочки Ксения и Екатерина, оказалась напрасной. Повторная экспертиза, на которой они настаивали, не нашла ничего нового.

- Версия отравления не подтвердилась. По результатам гистологической экспертизы в крови и других тканях следов отравляющих ядовитых веществ не обнаружено. Причиной смерти стала аневризма грудной аорты, - сообщили "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах.

Уголовное дело по результатам проверки возбуждать не будут. Уже сегодня тело журналиста передадут его законной супруге. Именно ее в отравлении отца обвинили дочки журналиста. По словам Юлии Доренко, муж давно знал о проблемах с сердцем. Журналистам вдова рассказала о том что Сергей постоянно принимал препараты для снижения давление. Последнее медицинское обследование он прошел за два года до смерти.

Прощание с журналистом состоится на Троекуровском кладбище в пятницу, 17 мая. Напомним, это вторая дата похорон. Первые были отменены из-за скандала с экспертизой.

Сергея Доренко не стало 9 мая. Он умер прямо за рулем своего мотоцикла. По словам друзей, в тот роковой день он жаловался на плохое самочувствие. Но несмотря на это на своем байке он проехал около 600 километров.

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